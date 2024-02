Simula nang magbukas sa Second Regular Session noong Hulyo 24, 2023, 12 senador sa pa¬ngunguna ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang nakapagtala ng perfect attendance o walang pagliban sa sesyon ng Senado.

Maliban kay Zubiri, ang mga senador na walang absent sa sesyon ay sina Senate Pro Tempore Loren Legarda, Ronald “Ba-to” dela Rosa, Jinggoy Estrada, Christopher “Bong” Go, Risa Hontiveros, Robin Padilla, Ramon Bong Revilla Jr., Raffy Tulfo, Francis Tolentino, Joel Villanueva at Cynthia Villar.

“Maganda po ang camaraderie natin sa Senado. Many of us show our commitment to our duty by being here most of the session days,” sabi ni Zubiri sa sang statement.

“Public service is a reward in itself, but we go to work knowing that our presence and our voices represent the people’s inter-ests,” dagdag pa niya.

Sabi ni Zubiri, hindi pa siya lumiliban sa sesyon lahit na noong una siyang nahalal bilang kongresista ng Bukidnon noong 1998.

(Dindo Matining)