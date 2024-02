Wanted ng China hinarang sa NAIA

ISANG pugante sa China na inakusahan ng patong-patong na kaso sa kanilang bansa ang naharang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA).

Kinilala ng border control at intelligence division (BCIU) ang pasahero na si Liu Jiangtao, 42 anyos, na naharang ng mga immigration officer sa NAIA Terminal 3 noong Pebrero 21 bago makasakay sa kanyang flight sa Cebu Pacific papuntang Singapore.

Sinabi ng BCIU na nakasalang sa departure clearance sa immigration counter si Liu nang lumitaw ang pangalan nito sa listahan ng mga dayuhan na nasa watchlist.

Batay sa record, kabilang si Liu sa 11 Chinese na inisyuhan ng warrant of arrest ng piskalya sa China at hiniling ng huli sa pamahalaan ng Pilipinas na maibalik sa kanilang bansa dahil sa patong-patong na mga kaso tulad ng pandaraya, paglabag sa pamamahala ng credit card, paglustay ng kapital, money laundering at pamemeke ng isang rehistradong trademark.

Nahaharap din sa deportasyon ang 11 Chinese dahil sa pagiging undesirable alien.(Mina Navarro)