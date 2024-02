Vilma Santos sobrang saya sa renewal of vows nina Luis, Jessy

Unti-unti nang inilalabas ng kampo nina Luis Manzano, Jessy Mendiola ang pictures, videos na kuha sa renewal of vows ng mag-asawa na naganap sa Palawan noong February 15.

Ang nanay ni Luis na si Vilma Santos ay naglabas na rin ng pictures, videos.

Base nga sa mga pinost ng Star for All Seasons, ang saya-saya lang ng mga kaganapan sa pagpapakasal uli nina Luis, Jessy.

Actually, days after ng renewal of vows nina Luis, Jessy ay naka-chat na namin si Ate Vi.

Nanghingi kami sa kanya ng message niya for Luis, Jessy.

Sey ni Ate Vi, “The happiest mother ako!!! Lahat kami… family… friends… relatives nag-rejoice sa bonding (sa kasal)!

“Soooo happy for Lucky, Jessie and our Angel Peanut (apo niya)!

“Thank you talaga Lord!”

Ang saya lang talaga ng renewal of vows nina Luis, Jessy at sa isang video nga na napanood namin ay nagsasayaw ang TV host-actor at si Ate Vi.

Pabiro ngang sumingit si Edu Manzano at siya naman ang nakipagsayaw kay Luis.

Makikita rin ang pagiging magkasundo nina Ate Vi, Edu sa video na iyon.

Nahagip din sa camera ang mister ni Ate Vi na si Ralph Recto.

Ang saya-saya lang ng dating nilang lahat.

No wonder na sobrang saya ni Ate Vi. (Jun Lalin)