Vanie Gandler ‘hala bira’ agad

NAHIRANG bilang unang Press Corps Player of the Week si sophomore heavy-spiker Vanessa “Vanie” Gandler sa 8th Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference.

Bumira ito ng 19 puntos mula sa 17 atake at tig-isang ace at block upang pundihin ng Cignal ang mas pinalakas na puwersa ng Akari Chargers sa bisa ng 21-25, 25-18, 25-12, 25-18 tagumpay nitong Sabado upang maging unang Player of the Week mula Pebrero 20-24.

“It feels good, of course, because our preparation time was very short, but I’m happy that the team was able to come together,” saad ng dating Ateneo Blue Eagles spiker matapos ang nakuhang panalo. “After the first set, it’s normal first-game jitters. but I could see how much we all want it.”

Target ng Cignal na mahigitan ang tatlong bronze medal finish at isang runner-up place na pinagbibidahan sa opensa ni 2023 Invitational Conference MVP Frances Molina at Angelica “Gel” Cayuna, gayundin ang maaasahan sa depensa na sina Roselyn Doria, Riri Meneses at multi-awarded floor defender Dawn Macandili Catindig.

Hinigitan ng 23-anyos na outside hitter ang mga pangmalakasang paluan nina three-time conference MVP Diana Mae “Tots” Carlos ng Creamline Cool Smashers, Savannah Davison ng PLDT High Speed Hitters, Mylene Paat ng Chery Tiggo Crossover, Nicole Tiamzon ng Petro Gazz Angels at Mars Alba ng Choco Mucho Flying Titans sa naturang parangal.

Determinado ang 5-foot-9 spiker na makuha ang unang kampeonato sa koponan matapos bitawan ang huling taon sa Blue Eagles, kung saan nakatulong itong magwagi ng bronze medal noong Season 84 kasama si Faith Nisperos na naglalaro na ngayon sa Akari Chargers.

“Personally for me, now that I’ve played two conferences, I know that the teams are going to really scout me more, so I really have to think outside the box and level up from here,” eksplika ni Gandler. “As a team, I’m sure teams are also gonna scout us. That’s a challenge, of course. We’re just 14 awesome, so, you know, [we need to] stay healthy. It’s everyone’s biggest obstacle.”

Kinapos lamang ang HD Spikers sa semifinal round ng second All-Filipino noong Disyembre kontra sa nagtapos ng runner-up na Choco Mucho Flying Titans, bago nito nakuha ang ika-apat na tansong medalya laban sa Chery Tiggo Crossovers sa 18-25, 25-21, 25-22, 26-24. (Gerard Arce)