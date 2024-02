TMFF 2024, ready na sa short film entries

Tumatanggap na ng mga “short film entries” ang organizer ng 2024 ‘The Manila Film Festival (TMFF 2024)’.

Kasabay nito, nanawagan si Manila Mayor Honey Lacuna sa lahat ng student filmmakers na edad 18 pataas na lumahok sa festival, na bahagi ng programa ng city government, sa pamamagitan ng Department of Tourism, Culture and the Arts (DTCAM) na pinamumunuan ni Charlie Dungo, upang buhayin ang Maynila bilang isang ‘lively at creative hub’ para sa cinema.

Sinabi ni Lacuna na magkakaroon rin ng awarding ng ‘Gawad Maynila’ film grant para sa promising Filipino independent filmmakers.

Nabatid na ang deadline para sa submissions ay sa Pebrero 29, 2024 at ang mga interesado dito ay maaaring bumisita sa www.themanilafilmfestival.com para sa buong detalye at mechanics.

Kaugnay nito, sinabi ni Dungo na bukas ang festival para sa mga bonafide students mula sa private at state colleges and universities sa buong bansa.

Ang tema ng TMFF 2024 ay ipagdiwang ang lungsod bilang ‘City of Infinite Possibilities and A Thousand Tales.’ (Juliet de Loza-Cudia)