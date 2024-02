Tim Cone gusto pang isabak Gilas Pilipinas

KANYA-KANYA na muli ang Gilas Pilipinas matapos walisin ang dalawang laro sa first window ng FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers, unang itinumba ng Nationals ang dinayong Hong Kong 94-64 noong Huwebes bago tinambakan ang Chinese Taipei 106-53 nitong Linggo sa harap ng home fans sa PhilSports Arena.

Bitin pa nga si coach Tim Cone, dahil gusto niyang magkagamayan pa ang kanyang binuong squad, huhulmahin nito ang chemistry nina Justin Brownlee, Scottie Thompson, Japeth Aguilar, Jamie Malonzo, CJ Perez, Calvin Oftana at Chris Newsome kina Kai Sotto, Dwight Ramos, Kevin Quiambao at Carl Tamayo.

“We wish we had one more game or another game to play like next week or in a couple of days,” ani Cone pagkatapos ng Chinese Taipei game, babalik sa kani-kanilang teams sa PBA ang pros, gayundin ang mga nasa Japan B.League at sa iba pang liga.

“Kai’s gotta get back to his team in Japan and fulfill his contract, the PBA starts in a few days,” dagdag ni Cone. “So it’s back to the grind.”

Magsasama-sama na muli ang squad makalipas ang apat na buwan bago ang Olympic Qualifying Tournament sa Latvia sa July, sa November pa ang second window ng Asia Cup qualifiers. (Vladi Eduarte)