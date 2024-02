LUMAGDA sa isang memorandum of agreement ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) at ang Negros Oriental Divers Association (NODA) para sa pagbibigay ng libreng scuba diving courses sa probinsya.

Bukod sa Palawan at Puerto Galera, isa rin sa pinakasikat na destinasyon para sa mga diving enthusiast ang Negros Oriental dahil dito matatagpuan ang mga kilalang diving spot tulad ng Apo Island sa Dauin.

Ito ang dahilan kaya napili ng TESDA ang Negros Oriental para sa kanilang kauna-unahang scuba diving courses.

Ayon kay TESDA-Negros Oriental provincial director Fletcher Gumahad, pormal na sinelyuhan ang kasunduan sa pagitan ng kanilang ahensya at NODA noong Pebrero 19.

“We are now in the process of making the curriculum under our Competency Standards Development and it will eventually become a training regulation that can be adopted by training providers throughout the Philippines,” ani Gumahad.

Target ng TESDA na matapos ang pagbuo ng Competency Standards Development sa loob ng pitong buwan bago simulan ang aktwal na training program.

Naniniwala naman si Provincial Tourism Board Executive Director Woodrow Maquiling Jr. na magbibigay ito ng sigla sa industriya ng turismo sa lalawigan at dagdag na trabaho naman para sa mga residente.