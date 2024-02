Sanggol patay, 6 pa sugatan sa motorsiklo, tricycle salpukan

NASAWI ang isang taong-gulang na bata habang kapwa sugatan ang kanyang mga magulang at apat na iba pa matapos na magsalpukan ang sinasakyan nilang motorsiklo at dalawang tricycle sa Pagbilao, Quezon noong Linggo.

Isinugod ang mga biktima sa magkakahiwalay na ospital pero idineklarang dead on arrival ang bata sa MMG Hospital sa Lucena City.

Samantala, ginagamot pa ang mga magulang ng bata na sina John Alvero, 31 anyos at Ronalyn Silverio, 30 anyos at apat na iba pa sa Quezon Medical Center dahil sa mga tinamong pilay at sugat sa katawan.

Ayon sa report ng Pagbilao police, magkakaangkas ang mag-anak sa motorsiklo nang mawalan ng kontrol si Alvero.

Nagpreno ito para maiwasang sumalpok sa nakahintong sasakyan sa kanyang unahan sa kahabaan ng Maharlika highway sa Barangay Ikirin, Pagbilao bandang alas 5:45 nang hapon.

Nakabig nito ang manibela patungo sa linya ng kasalubong kaya sumapok ito sa tricycle na minamaneho ng barangay police na si Reynan Joya Alba, 46 anyos.

Sa lakas ng pagkabangga, natumba ang motorsiklo dahilan para magtamo ng pinsala ang mag-anak. Nagsalpukan ang dalawang magkasunod na tricycle dahil pa rin sa impact. (Ronilo Dagos)