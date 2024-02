Ryan Bang nag-sorry sa kapalpakan kay Chie Filomeno

Nag-sorry sa kanyang Instagram story ang host na si Ryan Bang kay Chie Filomeno.

Sa episode kasi ng ‘It’s Showtime’ nitong Sabado (February 24), mali ang nasabi ni Ryan na apelyido ni Chie. Imbes na Filomeno ay ‘Filimeno’ ang nabanggit niya.

Pinagtawanan at biniro tuloy siya at si Chie ng mga host ng Kapamilya noontime show.

“Filimeno ha, hindi Filomeno,” biro ni Jhong Hilario.

“It’s really Filipino not Filomeno,” buska naman ni Meme Vice Ganda.

Sa kanyang Instagram story ay humingi nga ng sorry si Ryan kay Chie.

Sey niya, “Sorry @chiefilomeno.”

Sa ngayon ay deadma or baka hindi pa nakikita ni Chie ang post ni Ryan kaya hindi pa ito nakakasagot.

Samantala, pinagsabihan ni Meme Vice ang kanyang anak-anakan na si Ryan na sa kanya lalapit kapag iiyak ito.

“Dapat sa akin ka umiiyak. Kasi siyempre as a mother parang masakit sa akin ‘yun na parang dineprive mo sa akin ‘yung karapatan ko na saklolohan ka sa mga ganung pagkakataon,” sey ni Meme Vice.

Bet na bet nga ng mga Madlang People ang mother and son relationship nina Meme Vice at Ryan.

Sey ng isang faney sa X (dating Twitter), “Vice and Ryan’s tandem as mother and son is one of my faveees.”

