Ruru Madrid bibida na sa Africa

Mapapanood na rin si Ruru Madrid sa ilang bansa sa Africa tulad ng Kenya.

Inanunsiyo na ng StarTimes Kenya (affordable and world class home entertainment) na simula February 28 ay mapapanood na ang serye ni Ruru na ‘Lolong’ sa Novela E Plus Channel 57/128 sa ganap na 8:50 ng gabi.

Pero siyempre, sa Pilipinas ay ang ‘Black Rider’ ang pinagkakaabalahan ni Ruru. At sabi nga niya, mas maraming shocking revelations ang malalantad ngayon, na talaga namang tutukan ng sambayanan

Sa patuloy na pag-arangkada ng katotohanan, sumisingaw na ang panibagong lihim ng nakaraan. Ano nga kaya ang magiging papel ng mga karakter nina Rita Avila (Rosa), Yayo Aguila (Hilda), at action star Jestoni Alarcon (Antonio)?

Napaka-exciting ng mga susunod na pangyayari! Can’t wait na ang viewers na malaman paano mababago ang buhay nina Calvin at Elias sa pagdating nina Rosa, Hilda, at Antonio.

For sure, mababago rin ang takbo ng kuwento — mas suwabe, mas maangas, at mas kapana-papanabik! (Dondon Sermino)