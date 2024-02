Rondina o Van Sickle, sino magpapasabog?

Mga laro sa Martes: (PhilSports Arena)

4:00pm – NXLed vs PLDT

6:00pm – Petro Gazz vs Choco Mucho

MASUSUKAT ang mataas na lipad at malulupit na hambalos ni last conference MVP Cherry Ann “Sisi” Rondina na muling pangungunahan ang Choco Mucho Flying Titans kontra sa ‘full tank’ na Petro Gazz Angels na tatapatan rin ng kapwa beach volleyball player na si Fil-American Brooke Van Sickle sa 8th Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference, Martes, sa Philsports Arena sa Pasig City.

Matapos ang impresibong panalo laban sa NXLed Chameleons 25-12, 25-22, 25-18 noong nagdaang Huwebes, kung saan pinagbidahan ng tubong Compostela, Cebu spiker sa 17 puntos mula sa 16 atake, kasama ang 10 excellent digs at dalawang receptions, mahaharap naman sa matinding pagsubok ang koponan laban sa 2024 Philippine National Volleyball Federation (PNVF) Champions League titlist sa alas-6 ng gabi.

Nakatakda namang bumawi ang NXLed laban sa nagpalakas rin na PLDT High Speed Hitters sa unang laro sa alas-4 ng hapon.

Haharap ang binansagang ‘ube girls’ sa panibagong laro na wala si middle blocker Aduke Ogunsanya na sa kasawiang-palad ay hindi naging maganda ang pagbagsak sa sahig matapos ang isang block.

Bukod kay Ogunsanya, inaasahang wala rin sina ace playmaker Deanna Wong, na may iniinda pang injury, gayundin si Desiree Cheng na nagpapagaling pa ng tuhod, subalit aabangan ang suportang ibibigay nina Katrina Tolentino na umiskor ng 12 points at Cherry Nunag (10).

Isa sa mga inaantabayanan ang paghaharap nina Rondina at PNVF MVP Sickle na bahagyang nagparamdam sa panalo kontra sa Strong Group Athletics sa straight na panalo 25-12, 25-20, 25-12 matapos lumista lamang ng pitong puntos at 10 excellent digs, na pagbidahan ni 2019 Reinforced Best Outside Spiker Nicole Tiamzon sa itinalang 15 puntos mula sa 13 atake at dalawang service aces.

Tiyak na aasahan rin para sa PLDT si middle blocker Marian Buitre, Myla “Bagyong” Pablo, power-lefty Aiza Maizo-Pontillas, Jonah Sabete, Djanel Cheng at team captain Remy Palma. (Gerard Arce)