Pupusta sa Pistons ja-jackpot sa premyo

MARKADO sa mga mamumusta ng basketball ang New York Knicks pagharap nila sa Detroit Pistons ngayong Martes (Lunes sa Amerika) sa pagpapatuloy ng second half ng 2023-2024 NBA regular season game.

May dibidendong 1.17 ang Knicks laban sa dehado at dadayong Pistons na 5.40, halos wala nang hahamigin ang mga tataya pabor sa New York dahil magiging P117 lamang ang kukubrahin ng mga pupusta sa P100 na taya.

Jackpot naman ang mga dehadista kung mananalo ang Pistons dahil magiging P540 kukubrahin nila ang kada P100 na taya.

Pero kung may plus 10.5 ang Detroit ay magiging dikit ang odds, magiging 1.98 ang kanilang dibidendo habang 1.87 ang sa Knicks sa minus 10.5.

Ayon sa komento ng ilang mga NBA bettor sa website ay malaki na ang tsansa ng Pistons kapag may plus 10.5 sila sa final score.

Nasa pang-apat ang Knicks sa Eastern Conference tangan ang 34-23 kartada, habang nasa ilalim ang Detroit na may 8-48 win-loss slate.

Samantala, ang ibang NBA match na puwedeng pagpustahan ay ang Indiana Pacers (1.39) kontra Toronto Raptors (3.15); Memphis Grizzlies (2.04) laban sa Brooklyn Nets (1.82) at Sacramento Kings katapat ang Miami Heat.

(Elech Dawa)