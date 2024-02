PBBM nagbalik-tanaw nang bumisita sa National Museum 

Nanariwa ang mga alala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ama sa pagbisita sa National Museum kaugnay sa pagdalo sa ika-50 taon ng Philippine Design sa Lungsod ng Maynila kamakailan.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na pamilyar sa kanya ang mga lugar sa loob ng National Museum dahil dati itong Senado kung saan naging senador si dating Pangulong Ferdinand Marcos.

Sinabi ng Pangulo na sa National Museum niya naranasan ang mga pinakamagandang alaala sa kanyang yumaong ama.

“I spent many hours in this place waiting for my father to finish his work while he was Senator and Then Senate President. Its so nice to be back here. It holds many great memories for me because these were some of the best times that I spent with my father,” anang Pangulo.

Sinabi ni Pangulong Marcos na nagagalak siya para pangunahan ang paglulunsad ng Art X Design bilang pag-obserba sa National Arts Month.

Espesyal aniya sa Pangulo ang okasyon dahil ang kanyang inang si dating Unang Ginang Imelda Marcos ang nakaisip na pagdating ng panahon ay sisikat ang mga disenyong Pinoy.

“This event is extra special to me as it was my mother, Imelda Romualdez -Marcos, whp envisioned a future where design would shine brightly, guiding the path of our nation,” dagdag ng Pangulo.

Kasabay nito hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. ang mga stakeholder at industriya na palakasin ang kanilang hanay at makipag-kolaborasyon sa lokal at pandaigdigang mga kaalyado upang maipakita sa buong mundo ang pagiging malikhain at galing ng Pilipinas. (Aileen Taliping)