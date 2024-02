Kamakailan ay naging laman ng balita ang pahayag ng Department of Foreign Affairs (DFA) na masusing pinag-aaralan nito ngayon ang mga hakbang para matigil na ang ilegal na pag-isyu ng pasaporte ng Pilipinas sa mga dayuhan.

Noong nakaraang taon pa napag-alaman na may mga dayuhan pala ang nagbabayad ng malaking halaga para makakuha ng Philippine passport.

Binuking ng Bureau of Immigration (BI) ang ilegal na kalakarang ito.

Ang pasaporte ng Pilipinas ay pinagkakaloob lamang sa mga mamamayang Pilipino kaya’t nakakagulat na may mga dayuhang nabibigyan ng ganitong mahalagang dokumento.

Isa pang nadiskubre ng BI ay maging mga birth certificate, driver’s license at postal ID na ginagamit bilang mga valid ID ay naibibigay rin sa mga dayuhan.

Lubhang nakakabahala ang mga ganitong pangyayari. Tama ang BI sa pagsabing isa itong seryosong isyu na maaring maging banta sa ating national security o pambansang seguridad.

Tulad na lamang ng matiklo ng mga awtoridad ang dalawang Pakistani na sina Faizan Muhammad at Ajmal Ali, na parehong pinagsususpetsahang may koneksyon sa isang terrorist group. Nang sila ay arestuhin sa Mindanao noong Oktubre, nakapagpakita si Muhammad ng Philippine national ID at si Ali naman ay may Philippine driver’s license.

May mga pagkakataon ding inaresto ng mga awtoridad ang ilang mga dayuhang overstaying na sa bansa at ang mga ito ay nakapagpakita ng mga dokumentong dapat ay iniisyu lamang sa mga mamamayang Pilipino.

Ayon naman sa ilang ulat, umaabot sa hanggang kalahating milyong piso ang bentahan ng Philippine passport sa mga dayuhan.

Nakakatakot isipin kung ano ang maaring mangyari kapag napasakamay ng mga terorista at iba pang kriminal ang pasaporte ng Pilipinas. Kapag nabigyan ang mga ganitong dayuhang may masamang balak ng Philippine passport, puwede na silang maglabas-masok sa ating bansa.

Sa panig ng DFA, binuo nito ang Inter-Agency Committee Against Passport Irregularities. Kinabibilangan din ito ng BI, National Intelligence Coordinating Agency, (NICA), Department of the Interior and Local Government (DILG), Philippine National Police (PNP) at iba pang government agencies.

Layunin ng komite na magbalangkas ng mga hakbang para maproteksyunan ang integridad ng Philippine passport at maiwasan na ang mga iregularidad sa pag-isyu ng ganitong dokumento.

Kami naman sa Kongreso ay matagal nang kumilos para mapabuti pa ang proseso sa pag-iisyu ng Philippine passport.

Sa panukalang batas na iniintay na lamang ang pirma ng Malacañang, tinaasan namin sa Kongreso ang parusa sa pamemeke o maling paggamit ng passport at iba pang travel document. Ang parusa ay 15 taong pagkakabilanggo, mula sa dating 12 taon.

Sa ilalim ng panukalang New Philippine Passport Act, ginawa na ring madali para sa mga senior citizen at mga OFW ang pagre-renew ng kanilang mga passport.

Nakalagay din sa panukalang batas na dapat magkaroon ng passport database o lagakan ng impormasyon sa mga naisyung passport ng DFA. Kasama sa database ang impormasyon patungkol sa mga na-cancel, na-deny at mga nawalang passport.

Kapag tuluyan nang naging batas, malaki ang maitutulong ng New Philippine Passport Act para matiyak na tanging mga mamamayang Pilipino lamang ang mabibigyan ng pasaporte ng ating bansa.