Umaabot sa P41.2 bilyon ang pinsalang nadulot ng oil spill sa Mindoro sa kalikasan at kabuhayan ng mga taong ang komunidad ay inabot nito.

Ito ay ayon sa pag-aaral ng Center for Energy, Ecology, and Development, isang think tank na nakatutok sa sustainability o pagsulong sa mga paraang hindi nililimas ang kalikasan.

Sabi ng CEED, nasa P40.1 bilyon ang pinsala ng oil spill sa Mindoro sa kalikasan at P1.1 bilyon naman sa kabuhayan ng mga tao at kanilang pamayanan.

“Catastrophic oil spills like the one in the Verde Island Passage are deadly, costly, and can forever change sensitive ecosystems. The oil spill has also impoverished the people not just of Mindoro but other surrounding communities that depend on the resources of VIP for their survival,” sabi ni CEED Executive Director Gerey Arances.

Aniya, tantiya lamang ang P41.2 bilyon dahil mahirap lagyan ng presyo ang pagkasira ng kalikasan na hindi na maibabalik sa dati nitong kalagayan. (Eileen Mencias/Natalia Antonio)