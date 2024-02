Tahasang sinabi ni Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte na isang scam ang pangako ng gobyerno na ibaba sa P20 ang presyo ng bigas sa bansa.

Ang P20 per kilong bigas ay isa sa campaign promise ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. noong 2022 presidential elections.

“Kahibaw mo unsa’y pinakakataw-anan ani tanan? Ibakak nimo ang tag-20 nga bugas. Scam na. (Alam n’yo kung anong nakakatawa tungkol dito? Nagsinungaling siya tungkol sa P20 per kilo ng bigas. Scam ito),” diin ni Mayor Duterte sa wikang Cebuano nang dumalo ito sa prayer rally na inorganisa ng Cebu Coalition for Transparency, Accountability, Peace and Security sa Cebu City nitong Linggo nang gabi.

Sa kanyang vlog nitong weekend, sinabi ni Pangulong Marcos na ang isyu ng presyo ng bigas ay hindi lang seryosong problema sa Pilipinas kundi pati na sa ilang bansa sa Asya.

“Hindi natin maiwasan na makita, talagang nagiging problema ang pagtaas ng presyo ng bigas dito sa Pilipinas. Pero, kung titignan po natin kahit na ‘yong mga nag-i-export na mga bansa ay tumataas din ang presyo nila, halos katumbas lang ng pagtaas dito sa Pilipinas,” paliwanag nito.

Nauna nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na hindi kakayanin na maibaba sa P20 ang kilo ng bigas dahil sa problema sa world market.

“The P20 per kilo was an aspiration. The problem [is] we are now at a 15-year high [in] world market [prices]. What was previously at $230 per ton in Vietnam, today it’s $700 per ton. Today, it is not possible,” wika ni Laurel sa isang press briefing noong Nobyembre 2023.

“The problem around the world is so complicated. There’s climate change, El Niño is now here and it will continue until the middle of next year. Anything can happen. We don’t know when there will be another war in other places, and we don’t know if a ship will get stuck in the Suez Canal,” dagdag ng kali-him.