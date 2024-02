NCRAA tampok sa PSA Forum

PAG-UUSAPAN ang bagong season ng National Capital Region Athletic Association (NCRAA) at ang Go For Gold Race Series sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum sa PSC conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex ngayong Martes (February 27).

Sasamahan ni NCRAA General Manager Buddy Encarnado si Ms. Mary Grace Demetillo ng SDCA-St. Dominique College of Asia sa lingguhang sesyon para talakayin ang darating na ika-30 season ng collegiate league.

Ang founder naman ng Go For Gold na si Jeremy Go at coach Ednalyn Hualda sa kabilang banda, ay magsusulong ng pagbubukas ng serye ng pinakabagong bike race sa bansa sa pampublikong sports program na iniharap ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, MILO, PLDT/Smart at ArenaPlus, ang nangungunang sports entertainment gateway sa Pilipinas.

Magsisimula ang session sa alas-10:30 ng umaga, ang forum ay mayroong livestream sa pamamagitan ng PSA Facebook page fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at naaantala ang pagsasahimpapawid sa Radyo Pilipinas 2, na ibinabahagi rin sa opisyal na Facebook page nito. (Lito Oredo)