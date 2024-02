Nawala ang pagmamahal kay Digong

Kung ang pagbabasehan ay ang resulta ng survey ng OCTA Research, nawawalan na ng amor kay dating pangulong Rodrigo “Digong” Duterte ang karamihan ng taumbayan.

Ang resulta ng survey: 59% ng mga Pinoy ang gustong ibalik ng bansa ang pagiging miyembro sa International Criminal Court (ICC). Ang ayaw, ayon sa OCTA Research, ay 41%.

Ang survey ay ginawa noong Disyembre 10-14, 2023 sa 1,200 respondents.

Ano ang ibig sabihin nito? Na dapat harapin ni Digong at kanyang mga alipores noon, gaya ni dating chief ng Philippine National Police (PNP) at ngayon ay Sen. Ronald “Bato” dela Rosa ang ICC sa paratang na crime against humanity.

Umalis ang Pilipinas sa ICC nang mag-umpisa ang pagpatay ng mga suspected drug pushers noong panahon ng dating pangulong Digong.

Ang paratang na crime against humanity ay nag-ugat sa pagpatay ng 6,181 na suspected drug users at pushers ng PNP sa ilalim ni Dela Rosa at sa utos ni Digong.

Noon ay halos lahat ng taumbayan ay umayon sa ginawang pagsa-salvage ng mga diumano’y drug users at drug pushers dahil ang mga ito, ayon kay Dela Rosa, ay “nanlaban.”

Pero nang umalis na sa puwesto si Digong ay maraming mga testigo ang lumabas na ‘di makatarungan ang pagpatay sa mga biktima.

Halimbawa, sa aking nasagap na mapagkakatiwalaang balita, karamihan sa mga pinatay na suspected drug pushers ay mga tauhan ng mga karibal na drug lords na kakampi ng mga pulis.

Sa bawa’t pinapatay na drug pusher, may perang hinuhulog sa mga bank accounts ng mga pulis na nagsalvage at ang halaga ay ayon sa ranggo ng drug pusher sa karibal na drug syndicate, ayon sa mga ulat na aking nakalap.

Don’t get me wrong. Sang-ayon ako noon sa pag-neutralize—yan ang kataga ng mga pulis—sa mga pusakal na drug pushers at dealers.

Pero nagbago ang aking paningin nang matanggap ko ang mga balita tungkol sa pagbibigay ng reward sa pagpatay ng mga suspected drug pushers na karibal pala ng mga inaalagaan ng mga pulis na mga sindikato.

I am sure na ganoon din ang natanggap ng taumbayan, na karamihan ay mahihirap na gaya ng mga biktima.

Ang bilis ng pagbago ng ihip ng hangin.