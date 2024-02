NAG-ENJOY sa kanilang ultimate day-off sa Hong Kong Disneyland ang mga Pinoy domestic helper dito.

Mahigit 4,000 foreign domestic helper, kabilang na ang mga Pinoy, ang nilibre sa Hong Kong Disneyland bilang pagbigay-pugay sa kanilang kadakilaan.

Naging bongga nga talaga at magical ang day-off ng mahigit sa 4,000 foreign domestic helper, kabilang na ang mga Pilipino, matapos silang bigyan ng dalawang araw ng bakasyon para mag-enjoy sa Hong Kong Disneyland.

Nangyari ang hindi malilimutang day off ng mga ito sa tinaguriang ‘happiest place on earth’ noong Enero 7 at 14. Libre ito sa mga foreign domestic helper ng Li Ka Shing Foundation, kasama ang Hong Kong Disneyland Resort, bilang pagbigay-pugay sa kanilang kadakilaan,

VIP ang treatment sa kanila dahil bukod sa rides at iba pang leisure activity sa theme park, nag-organisa pa ang Disneyland ng exclusive na pagtatanghal ng “Festival of the Lion King” para sa kanila.

“The audience was captivated by an array of nostalgic songs, graceful dances, breathtaking acrobatics, amazing visuals, and the interactive components of the show,” ani ng Consulate.

Nagpasalamat naman ang mga Pinoy domestic helper sa Li Ka Shing Foundation, isang Hong Kong-based charitable organization at Hong Kong Disneyland sa kanilang hindi malilimutang karanasan sa nasabing theme part.

Ayon pa sa ulat, ang mga Pinoy ang pangalawa sa pinakamaraming empleyado ng Hong Kong Disneyland bilang cast member ng mga palabas nila. Mayroong 199,059 Filipino domestic helper sa Hong Kong o mahigit 58 % ng kabuuang bilang ng foreign domestic helper doon.