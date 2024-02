Maricel Soriano sa Japan nag-birthday!

Sa Japan pinili ni Maricel Soriano na mag celebrate ng kanyang 59th birthday kasama ang nag-iisang sister at panganay niyang kapatid na si Bec Bec Soriano.

Last Friday pa unang nag-post sa kanyang social media account ang ate ni Marya (na nanay ni Meryll Soriano) ng photo nila ni Marya sa Japan.

At nitong Linggo nga (mismong birthday ng Diamond Star) ay sunod-sunod na video at larawan ang pinost ni Mama Bec kasabay na rin ng kanyang pagbati sa kaarawan ni Marya.

Based na kasi sa Japan si Mama Bec kasama ang asawang Japanese national na si Papa Gucci at anak na si Ken kaya bihira na rin silang magkita ni Marya. Before pandemic kasi ay si Bec Bec ang laging kasama ni Maricel sa lahat ng events, shootings, at tapings. Kaya grabe ‘yung pagka-miss nila sa isa’t isa.

Si Bec Bec ang panganay sa magkakapatid kaya nasanay na rin silang ‘Mama Bec’ ang tawag nila rito.

Eh last May 2022 pa ang huling bonding ng magkapatid kasama ang kanilang buong pamilya noong umuwi si Bec Bec sa bansa para magbakasyon.

Bakas nga sa mukha nina Maricel at Bec ang kasiyahan sa muli nilang pagkikita. Enjoy sila sa pamamasyal at sinusulit nila ang oras sa kanilang bonding na mag-ate.

Masaya naman ang fans at thankful sa mga ayudang photos at videos sa social media ni Bec sa bakasyon ni Marya sa Japan.

Inulan nga ng birthday greetings ang official social media accounts ng aktres. Wish ng fans na mas marami pang magagandang teleserye ang gawin ni Maricel gaya ng ‘Linlang’ (na patuloy pa ring pinag-uusupan), at siyempre ang gumawa rin ng maraming quality movies ang Diamond Star.

Ang ‘In His Mother’s Eyes’ ang huling pinagbidahang pelikula ni Marya.

Anyway, happy birthday sa nag-iisang Diamond Star!

‘Yun na! (Ogie N. Narvaez)