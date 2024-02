Maricel Soriano kinilig sa harana ni Cesar Montano

Si Cesar Montano pala ang paboritong ‘asawa’ ni Maricel Soriano!

Imagine, sa dinami-rami ng naka-partner o naging ‘asawa’ niya sa harap ng kamera, si Cesar pala ang pinaka-bet niya sa lahat.

Anyway, nagsama nga sa sitcom sina Marya at Buboy. At sa content ni Maricel, makikita sa simula na nainip siya dahil late nga si Cesar.

“Ang tagal, ha! Oh eh, nasaan na siya? Wala! Bakit?” sunod-sunod na tanong ni Marya.

At siyempre, ang dami na agad sinabi ni Marya kay Cesar. Pero, noong dumating na si Cesar, wala silang ginawa kundi ang magyakapan, magbeso-beso.

Ang bongga nga ng mensahe ni Cesar sa bulaklak na binigay niya kay Maricel, kaya ang sayang-saya ni Marya.

At siyempre, ang saya-saya ng kuwentuhan nilang dalawa. Binalikan nila ang mga nakaraan nila.

At kaaliw na asawa talaga ang tawagan nila, ha!

“Dapat siguro gumawa tayo ulit ng ganiyan (sitcom). Sa mga manonood, type niyo ba na magkaroon kami ulit ni Buboy ng show?” tanong pa ni Marya sa mga manonood.

“Ikaw na talaga ang asawa ko forever!” chika pa ni Buboy kay Marya.

Naikuwento nga nila na away-bati rin ang relasyon nila noon.

“Ang maganda sa atin, kahit sa likod ng kamera, para tayong mag-asawa. Wala tayong inhibitions,” sabi ni Cesar.

“’Yung alam na alam na namin ang mga ano…na parang magkasama talaga kami sa bahay,” chika pa ni Marya.

At bongga dahil sa mismong chikahan nila, hinarana ni Cesar si Marya, na madalas niyang gawin noon sa sitcom nila.

“’Yan ang problema kay Buboy, nai-in love ako kapag kinakantahan ako,” hirit pa ni Maricel.

At siyempre, puring-puri nila ang isa’t isa. Pero hirit ni Cesar, si Marya talaga ang pinaka-favorite niya sa lahat ng mga naging kapareha niya.

“Magkaibigan kami talaga, at hindi kami ‘yung friend kapag taping lang,” sabi ni Marya.

Anyway, ang sarap ngang panoorin ng pagsasamang muli nina Maricel at Cesar. Ramdam na ramdam mong super close talaga sila, kahit hindi sila araw-araw nagkikita.

At ‘yun na nga, wish nila na magsama sila ulit sa pelikula at telebisyon.

“Sitcom na susundan natin ng pelikula,” sabi nilang dalawa.

At oo nga pala, may part 2 pa raw ang chikahan nila, na kung saan ay ipagluluto naman ni Cesar si Maricel sa mismong bahay ng aktor.

Bongga!