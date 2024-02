Magkakaroon ng concert tour with Joey, Noel: Ice Seguerra hindi raw totoong na-A to A sa Amerika

Big success ang ‘Strings and Voices’ concert nina Ice Seguerra, Noel Cabangon, at Joey Generoso sa Newport Performing Arts Theater noong February 23.

Puno nga ang nasabing concert.

Ayon kay Anna Puno ng Starmedia Entertainment, Inc., happy ang mga taga-Newport World Resorts sa magandang feedback ng kanilang clients sa concert kaya pinagri-repeat agad sila on March 15, pero hindi raw available si Joey.

“Dapat March 15 na agad, pero hindi available si Joey, so July 20 gagawin ‘yung repeat.

“Yes you may write na binalikan ako ng Newport World Resorts at super daming high rollers ang nagsabi na one of the best shows they have watched at the Newport Performing Arts Theater kaya kami mag-repeat,” sey ni Anna.

At dahil kilalang promoter ng shows sa Amerika at Canada si Anna, dadalhin niya roon ang ‘Strings and Voices’ nina Ice, Noel, at Joey.

“Yes meron na akong confirmed cities in October. Five cities in Canada and 4 cities in the US. As of now pa lang ‘yan, baka may mga madagdag pa,” pahayag pa ni Anna.

At least para makabalik sa Amerika si Ice.

“Hindi totoo ‘yung A to A (airport to airport) niya sa US. Sa Japan siya na-A to A dahil sa COVID niya,” paglilinaw ni Anna.

So tama pala ang paliwanag sa amin noon ng misis ni Ice na si Liza Diño, ha!

May mga nang-intriga kasi kay Ice na na-A to A ito sa Los Angeles, California kaya hindi natuloy ang ilang shows sana nito noong 2022.

Tiyak na mae-excite ang mga taga-Amerika, pati mga taga-Canada, sa pahayag ni Anna na may concert tour nga sina Ice, Noel, Joey.

‘Yun na! (Jun Lalin)