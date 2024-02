Luhod sa kalabang Hapon

Lulugo-lugo ang mga tropapips nating mahilig sa boksing dahil sa masaklap na pagkatalo na sinapit ng mga kababayan nating boksingero na literal na pinaluhod ng mga kalaban nilang mga Hapon.

Pero bago ‘yan, nawindang ang mga marites nating ayudanatics nang mag-viral ang post sa social media ng artistang si Mariel Rodriguez habang nagpapa-“drip” o nakasuwero ng Vitamins C daw at hindi kuno glutathione sa opisina ng kaniyang asawa na si Senador Robin Padilla sa Senado.

Para sa mga marites, wala naman daw masama kung ano ang gustong gawin ni Mariel sa opisina ng kaniyang mister, kaya lang ang puna nila, bakit kailangan pang i-post sa social media ang pagpapaturok niya. Lalo na’t nagsabi na noon ang Department of Health na hindi aprubado at delikado ang Gluta IV drip, na siyang agad na pumasok sa isip ng mga utaw bago pa siya naglabas ng pahayag na Vitamin C ang inilalagay sa kaniya.

Dahil gluta rin siguro ang pumasok agad sa isip ng mga opisyal sa DOH, ipinaalala nila na may masamang epekto ito sa atay, kidneys, nervous system, at posibleng makamatay, gaya nang nangyari sa ibang nagpaturok ng gluta.

Pero kahit sinabi ni Mariel na Vitamin C drip ang inilagay sa kaniya at hindi gluta, nagbabala pa rin ang isang opisyal ng DOH na may peligro pa rin ito. Kung minsan daw kasi, sinasamahan ng Vitamin C ang itinuturok na gluta. At ang epekto nito, puwedeng may mabuong kidney stones.

Kapag nasobrahan sa Vitamin C ang tao, maaaring ma-dialysis ang may glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency. In short, dehins pa rin maganda ang depensang Vitamin C kapag sobra. At kung babalikan ang post ni Mariel na burado na, kasama sa binanggit niyang epekto ng itinurok sa kaniya ang “collagen production, whitening, energy, metabolism, immunity, and sooo much more!!!”

Ang tanong ng ilang tropapips natin, hanggang puna na lang daw kaya ang gagawin ng DOH at FDA, o aalamin talaga nila kung ano talaga ang itinuturok ng klinikang iniindorso ni Mariel? O mag-aabang na lang ulit ng balita ang mga utaw tungkol sa glutaturok kapag may nategi na naman?

Samantala, marami ang umasa sa panalo ng Pinoy boxer na si Jerwin Ancajas laban kay Takuma Inoue nang magkasagupa sila si Japan para sa WBA bantamweight belt. Kung nanalo si Jerwin kay Takuma, kahit papaano eh naipaghiganti niya sana ang sinapit ng mga Pinoy boxer kontra sa utol ni Takuma na si Naoya, na gumulpi kina Marlon Tapales, Michael Dasmarinas, at Nonito Donaire.

Ang kaso, nadale ni Takuma sa sikmura si Jerwin sa 9th round kaya olats ang Pinoy. Mas masaklap ang nangyari sa isa pang Pinoy na si Jonas Sultan, na lumuhod kaagad sa unang round pa lang matapos ding madale sa sikmura ng kalabang Hapon na si Riku Masuda.

Mukhang humuhusay na nga talaga ang mga Hapon sa boxing dahil panalo rin si Kosei Tanaka laban sa Mexicanong si Christian Bacasegua, na akala ng iba eh Pinoy din. Napagkamalan din na Pinoy ang isa pang Mexicano na si Alexander Santiago, na tinalo rin at naagawan ng WBC bantamweight belt ng Hapon na si Junto Nakatani.

Ang tanong, makakabawi pa kaya ang mga Pinoy sa mga Hapon? Wala pang balitang laban si John Riel Casimero, na noong nakaraang taon eh nauwi sa technical draw ang laban sa Hapon na si Yukinori Oguni. Kontrobersiyal din ang panalo niya sa isa pang Hapon na si Ryo Akaho noong 2022.

Kaya ang inaasahan ng mga miron sa boksing, baka si Melvin Jerusalem ang magbabangon ng puri ng mga Pinoy boxer. Makakaharap niya sa Marso para sa WBC minimumweight championship ang Hapon na si Yudai Shigeoka. Ngayon pa lang, dapat sigurong gutumin, este, bugbugin niya na ang sikmura niya para masanay sa gulpi para hindi matulad kina Jerwin at Jonas. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”