Kathryn Bernardo magpapa-sexy sa fashion show

Trending na naman sa online world si Kathryn Bernardo!

Sa teaser post ng isang kilalang clothing brand na nilabas nitong weekend ay pinakita na ang mga sexy photos ng celebrities na rarampa sa kanilang annual summer fashion show.

Bongga ni Kathryn, siya talaga ang reyna ng brand na iyon. Siya ang pinakahuli na pinakita sa 36 na artista at beauty queens na rarampa suot ang summer collections ng clothing line.

Actually, fashion week ito ng kompanya. Ilang araw na fashion shows ito ng iba pang clothing brands na pag-aari rin ng sikat na kompanya ni Ben Chan.

Sa nasabi pa ring teaser, nanguna sa mga ipinakitang photo si Francine Diaz at si Kathryn nga ang pinakahuli. Makakasama nina Kath at Francine sa Fashion Week sina Ruru Madrid, Bianca Umali, Anjay Anson, David Licauco, Kelvin Miranda, Ina Raymundo, Celeste Cortesi, Sunshine Cruz, Michelle Dee, Andres Muhlach, at iba pa.

Tuwang-tuwa naman ang fans ni Kathryn sa pagpapahalagang binigay ng brand sa kanilang idolo kaya super share sila at komento sa official post ng brand. Kung mababasa ang comments ng netizens, si Kath ang pinaka-excited sa event na iyon.

Wish nga nila na sana ay open sa public ang nasabing show at hindi by invitation lang gaya noong isang taon.

At sana nga ay sa mas malaking venue ito gawin dahil sa fans pa lang ni Kath ay siguradong aapaw na ito.

Ang tanong ng netizens — hanggang saan ang kanyang pagpapa-sexy ni Kath sa fashion show? Ready na ba siyang magpakita ng more skin at magpaka-daring sa publiko?

Magsuot kaya ng swimsuit si Kath na gaya nang ginawa nina Lovi Poe at Janine Gutierrez last year?

Saksi kami kung paano pinalakpakan ang dalawa nang rumampa sila sa kanilang super sexy outfits!

Samantala, marami namang netizens ang naghahanap kay Daniel Padilla. Hindi yata aware ang ibang fans na hindi na endorser ng kilalang apparel brand si DJ.

Lumipat na siya ng ibang brand although may ini-endorse siyang scents (perfume at cologne) na under sa brand name ng dati niyang ineendorsong clothing company.

Kung matatandaan, noon pang November 2017 huling rumampa ng sabay sina Kathryn at Daniel para sa ‘Bench Under The Stars Fashion Show’ in SM MOA Arena. Wish ng KathNiel fans na muli itong maulit soon.

‘ Yun na! (Ogie N. Rodriguez)