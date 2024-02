Kathryn Bernardo ‘di iniiwasan si Jericho Rosales kahit nali-link sila

Tila walang pakialam si Kathryn Bernardo sa mga isyung pinag-uusapan ngayon lalo na ang pagli-link sa kanya kay Jericho Rosales.

Madalas nga raw nakikitang magkasama ang dalawa, pero dedma lang si Kath.

Nitong weekend nga lang ay kumalat sa social media ang after dinner photo niya with Jericho kasama ang mga dating bosses nila sa Star Magic na sina Johnny Manahan at Mariole Alberto, Piolo Pascual, Bea Alonzo, Jake Ejercito, at Donny Pangilinan.

Kinaaliwan din ng netizens ang TikTok video ni Kath with Donny and Jake. Game na game na sumayaw ang dalawang aktor kasama ng Asia’s Phenomenal Superstar ha. Na-link din ang dalawang Kapamilya actor kay Kathryn.

Komento nga ng isang netizen, “Hindi takot na makita si Kath na kasama ang mga lalaking nili-link sa kanya. Nagsama-sama pa ang mga boys sa iisang salo-salo!”

“People linked Kathryn with whoever… and still she can confidently go out and be seen with them because she’s not carrying any guilt or even a pinch of what bashers accusing her. And please Kath can do whatever she wants, she’s single!”

Mukhang ine-enjoy muna ni Kathryn ang pagiging single at ang paglabas-labas with her closest friends in and out showbiz at wala pa sa plano niya ang magka-boyfriend ulit, ‘noh?!