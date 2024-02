Itinalaga ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. si Jose Moises Salonga bilang bagong Local Water Utilities Administration (LWUA) administrator, ayon sa Malacañang nitong Lunes.

Binanggit ng Presidential Communications Office (PCO) na si Salonga, isang abogado, ay tinalagang LWUA chief noong February 19, kapalit ni Homer Revil.

“[He] will take over the operations of the LWUA, a government-owned and controlled corporation with a specialized lending function mandated by law to promote and oversee the development of water supply systems in provincial cities and municipalities outside of Metro Manila,” ayon sa PCO.

Nasungkit ni Salonga ang undergraduate econo¬mics degree sa Ateneo de Manila University noong 1999 at law degree sa parehong unibersidad noong 2003.

Kumuha siya ng Master in Public Safety Administration sa Philippine Public Safety College, at nagtapos noong 2017. Dati siyang nagsilbi sa Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force ng Philippine National Police, National Power Corp. at Land Bank of the Philippines. (Prince Golez)