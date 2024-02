Jordan Clarkson, Utah tinuldukan 5 semplang

GINAWANG sangkalan ng Utah Jazz ang 128-109 panalo laban sa San Antonio Spurs para tagpasin ang five-game losing streak nitong Linggo sa Salt Lake City.

Umiskor ng 26 si Lauri Markkanen, umayuda ng 22 points at 10 assists off the bench si Jordan Clarkson para sa Jazz (27-31) na tatlong laro sa likod ng Golden State (29-27) sa 10th spot sa West – final slot sa play-in tournament.

May 20 points pa si John Collins, 16 markers at 10 assists si Collin Sexton.

Namusyaw ang 27 points ni Devin Vassell at 22 points, 10 rebounds, 5 blocks ni Victor Wembanyama sa San Antonio (11-47). May 17 points si Zach Collins, 15 points, 9 assists kay Tre Jones.

Nakapuwersa ng 20 turnovers ang Utah na nai-convert nila sa 34 points, humarurot din sa fastbreak points 28-14.

Iwan sa 63-39 sa break ang Spurs, sinindihan ng back-to-back 3s nina Vassell at Wembanyama ang 17-7 rally sa kaagahan ng fourth para ilapit 100-91.

Umiskor sa anim na sunod na posesyon ang Jazz tampok ang magkasunod ding tres nina Clarkson at Markkanen para muling ilayo 116-95, 5:15 na lang.

(Vladi Eduarte)