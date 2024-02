Jimmy Butler, 4 iba pa nilatigo ng suspensiyon

LIMANG players sa pangunguna ni Jimmy Butler ng Miami ang sinuspinde ng NBA dahil sa muntikang rambulan sa pagitan ng Heat at New Orleans nitong Biyernes.

Tig-isang larong ban ang ibinigay kina Butler at Naji Marshall ng Pelicans, gayundin kay Nikola Jovic ng Heat dahil sa pagtayo mula sa bench area para lumapit sa gulo sa court.

Tigatlong larong uupo sina Thomas Bryant ng Miami at Jose Alvarado ng New Orleans dahil sa “fighting” at “leaving the bench area”.

“It felt like Jimmy shouldn’t have gotten a game on that,” salag ni Miami coach Erik Spoelstra. “It was really just kind of tangling and a little bit of pushing.”

Kaltas ng halos $260,000 sa suweldo si Butler, ejected na sa laro pagkatapos ng gulo.

“I put my hand around his neck. He put his hand around my neck,” paliwanag ni Butler sa nangyari sa kanila ni Marshall.

Nagsimula ang gulo nang ma-foul ni Miami big Kevin Love si Zion Williamson sa ilalim ng basket ng Pelicans. Ayon sa liga, nagkapisikalan sina Butler at Marshall pagkatapos ng foul, nag-away sina Alvarado at Bryant.