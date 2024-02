Jane de Leon paboritong ka-love team ni Janella Salvador

Ang haba ng buhok ni Jane de Leon dahil siya ang napiling paboritong ka-love team ni Janella Salvador!

Marami nga ang kinilig sa naging sagot ni Janella sa tanong sa kanya ni MJ Felipe kung sino sa mga nakapareha niya ang kanyang paborito?

Sa una ay walang maisagot si Janella dahil wala naman daw siyang paborito sa mga naka-love team niya kaya pinaliwanag sa kanya ni MJ na ‘yung ka-love team na gusto niya ulit maka-work ang tinutukoy nito.

“Honestly, I feel like si Jane gusto ko pa siyang makatrabaho ulit saki feeling ko may potential pa kami… parang meron pa kaming potential na hindi nae-explore. Feeling ko hindi na-maximize,” masayang sagot ni Janella.

Naikuwento rin niya kay MJ na marami siyang proyekto na hindi natuloy last year gaya raw ng bagong album at isang GL (girls’ love) project.

Hindi man sinabi ni Janella kung sino ang kapareha niya sana sa nasabing GL project ay in-assume na ng fans na si Jane iyon.

Pangako naman ni Janella na itutuloy niya ngayong taon ang mga projects na hindi nga natuloy last year.

“Actually noong 2023, maraming hindi natuloy, maraming na-pushback to 2024 so I feel like this year is gonna be super exciting for me,” sey niya.

“Lahat ng hindi natuloy noong 2023 itutuloy ko ngayong 2024 and I won’t allow na hindi siya matuloy this year,” dagdag ni Janella.

Naging impatient nga raw siya dahil sa mga hindi natuloy na proyekto.

“Laging hindi natutuloy ‘yung mga projects but I understood naman why, may reason naman. But I was just getting so impatient and I wanted to do something. So this year, we’re gonna do it.”

Samantala, thankful si Janella sa ABS-CBN dahil naniniwala ang kompanya sa kanya bilang artista.

Hindi raw niya kasi pangarap na maging aktres at hindi nga rin niya inaasahan na magiging artista siya.

“It’s just something that I learned to fall in love with and become passionate about.”

Excited na nga ang mga fans niya sa mga proyekto niya this year kabilang na nga riyan ang inaabangang movie nila ng Thai Superstar na si Win Metawin, ang ‘Under Parallel Skies’, na mapapanood na sa mga sinehan sa Pilipinas sa Abril.

Maliban sa movie ay excited din si Janella sa kanyang concert this year dahil music nga raw ang kanyang first love.

Congratulations, Janella! (Byx Almacen)