Jamie Malonzo gulpi inabot sa ‘MMA fighter’

HUMINGI ng paumanhin ang Barangay Ginebra at Gilas Pilipinas player na si Jamie Malonzo matapos aminin na siya ang lasing, nasabit sa kaguluhan at nabugbog sa isang fastfood store na mapapanood sa mga kumakalat na video sa mga social media platform ilang sandali matapos ang panalo ng Philippine men’s basketball squad laban sa Chinese-Taipei nitong Linggo ng gabi.

Sinabi ni PBA commissioner Willie Marcial na nakausap niya ang 6-foot-5 Ginebra high-flyer, na kinumpirma na siya ang taong nasangkot at nabugbog sa naganap na pakikipaglaban sa isang mas maliit na lalaki sa isang hindi pa tiyak na fastfood restaurant.

Gayunman, sinabi ni Marcial na si Malonzo ay nagkaroon ng gastroenteritis, gaya ng sinabi ni Gilas coach Tim Cone nitong Linggo, at kalaunan ay nagpositibo sa COVID-19 na naging dahilan upang hindi rin siya makalaban sa FIBA Asia Cup 2025 qualifier laban sa Chinese Taipei.

Ayon pa kay Marcial, humingi ng paumanhin si Malonzo sa PBA, Samahang Basketbol ng Pilipinas at sa mga tagahanga dahil sa insidente.

“Nag-usap kami at sabi niya, it was a miscommunication at it didn’t go well. Sabi niya, ‘I just want to apologize to you, the PBA, Ginebra, Ginebra fans, Gilas, Gilas fans, and the SBP,’” sabi ni Marcial matapos makausap si Malonzo.

“Kausap ko rin si [SBP] President Al Panlilio, kaya siya nagka-gastro, positive siya sa COVID noong Sabado. Noong Linggo, positive uli siya. Kaya hindi siya nakalaro,” sabi pa ng PBA commissioner.

Idinagdag ni Marcial na hindi na nagdetalye ang dating La Salle star tungkol sa insidente, bagaman sinabi ng ilang nakadaksi sa nangyaring insidente na sa isang restaurant sa BGC area at hindi sa Hong Kong nangyari ang away.

Kinilala rin ng ilang netizens ang nakasagupa ni Malonzo na isa umanong MMA fighter. Gayunman, ang impormasyon ay hindi pa nakumpirma sa oras na isinusulat ang balitang ito kahapon.

Bago ang kontrobersiya, maganda ang simula ni Malonzo sa kanyang kampanya sa FIBA Asia qualifiers kung saan umiskor siya ng 11 puntos sa 94-64 panalo laban sa Hong Kong kamakailan. (Lito Oredo)