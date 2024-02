Ivana Alawi namigay ng P120K sa 2 mabait na fan

Panalo na naman ang bagong pasabog ni Ivana Alawi sa YouTube!

Waging-wagi nga ang content niyang ‘Swapping Wallets with a Stranger’!

Ang eksena, may ihuhulog na wallet ang tao ni Ivana, at kung sino ang makakadampot, at kapag ibinalik, automatic na mabibigyan ng premyo.

May iba na ayaw maniwala, na kesyo nagmamadali raw sila. At naisip ni Ivana na tawagan siya ng staff, at kausapin, para mas bongga, at maniwala ang nakapulot.

At ‘yun nga, nabiyayaan ang nakapulot, at suwerte nga na dahil mabait sila, nabiyayaan sila.

Ang nakapulot ng wallet ni Hash ay automatic na may P50K na panggastos kung saan nila gustong gastusin.

Ang nakapulot ng wallet ni Ivana ay automatic na may P64K.

“Deserve nila dahil may mabubuti silang puso. Kaya ‘pag may napulot kayong wallet, ibalik niyo lang,” sabi ni Ivana.

Siyempre, masayang-masaya ang dalawang tao na napili. At hindi nga napigil ng isang babae na mapaiyak.

At `yun nga, nag-shopping na sila sa kung ano ang gusto nila. Ang Jag na endorsement ni Ivana nga ang una nilang pinuntahan.

Well, jackpot nga ang dalawang tao na napili o naging mabait, na nagsoli ng wallet na nahulog. Bukod sa nakasama na nila sina Ivana, Hash, nag-uwi pa sila ng maraming damit, at siyempre grocery items, ha!

Todo-todo nga ang pasalamat nila kina Ivana, Hash, dahil sa kabutihan ng mga puso nito.

Anyway, sa comment section ay mababasa rin ang papuri ng mga netizen sa magkapatid.

‘Yun nga lang, hindi na nakasama si Ivana sa paggu-grocery, dahil sa super daming tao na dumumog sa kanila.

Sinabihan na sila ng management ng mall na hindi na kaya ng security nila, kaya minabuti ni Ivana na umalis na lang sa venue.

“Hindi na talaga kinaya ng mga tao, kaya um-exit na ako. Sobrang saya ko na may natulungan tayo na mabubuting puso,” sabi na lang ni Ivana.

Bongga! (Dondon Sermino)