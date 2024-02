NAKAHANAP ng bago at ligtas na tahanan ang mga unggoy sa itinatayong Divine Mercy Mountain for Prayer and Healing sa Cebu City

Naging kanlungan ng mga unggoy ang ginagawang Divine Mercy Mountain for Prayer and Healing sa Cebu City at bago pa man makahatak ng lokal at international na mga turista, nauna na itong dinayo ng mga unggoy.

Mula sa dating 10 lang, nasa halos 50 na mga unggoy ang tumatambay ngayon sa construction site ng simbahan na matatagpuan sa bulubundukin na parte ng lungsod.

Kahit si Cebu City Councilor Pastor Alcover ay nagulat din nang bisitahin niya kamakailan ang lugar na kasalukuyaan pang tinatapos.

Nakahanap daw ng “safe place” ang mga unggoy sa pagtatayuan ng imahe ng Divine Mercy upang makaiwas sa mga taong huma-hunting sa kanila para ihawin at kainin.

Tatlong taon na ang konstruksyon ng imahe kaya marahil dumami na ang mga residenteng unggoy dito.

Pinapakain din ng mga construction worker ang mga ito kaya nawiwili ang mga ito sa lugar.

Dahil mayroong caretaker ang lugar, hindi nakakarating dito ang mga nangunguha ng mga unggoy.

Nabawasan na rin anya ang pagnanakaw ng mga unggoy ng mga pagkain at pananim ng mga magsasaka sa mga kalapit na lugar.

“Kung gutom sila, aatake sila kaya pinapatay na lang sila dati,” dagdag ni Alcover.