Istulen Ola dinomina Commissioner’s Cup

MULING nakapanood ng magandang karera ang racing aficionados matapos manalo ang kabayong si Istulen Ola sa 2024 Commissioner’s Cup I na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Humarurot si Istulen Ola paglabas ng aparato para hawakan ang unahan pero kinapitan agad ito ni Boss Emong.

Nagtagisan ng bilis sa unahan sina Istulen Ola at Boss Emong kung saan lamang ng kalahating kabayo ang una pagdating sa kalagitnaan ng karera.

Naging mainit pa ang bakbakan nina Istulen Ola at Boss Emong nang papalapit na sila sa far turn, nagkapanabayan ang dalawang hanggang sa pagsungaw ng rekta.

Sa rektahan ay nasilayan ng mga karerista kung paano hatawin ng latigo ng dalawang hinete ang kanilang mga sinasakyang kabayo, sa huling 100 metro ng karera ay umungos na si Istulen Ola para tawirin ang meta ng may isang kabayo ang agwat sa pumangalawang si Boss Emong.

Sinakyan ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee John Alvin Guce, inirehistro ni Istulen Ola ang tiyempong 1:39 minuto sa 1,600-meter race.

Hinamig ni horse owner Melaine Habla ang P1,080,000 top purse sa pagkakapanalo ni Istulen Ola, napunta ang P405,000 sa may-ari ng second placer na si Boss Emong habang P225,000 at P90,000 sa mga connection ng third at fourth na sina War Cannon at Don Julio, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, nagwagi naman ang kabayong si Boss Lady sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na pinakawalan sa unang karera.

Ginabayan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate, inirehistro ni Boss Lady ang tiyempong 1:27.2 minuto sa 1,400-meter race sapat upang iuwi ng winning horse owner na si JM Arroyo ang P20,000 added prize.

Dumating na segundo si Bronze Bell, tersero si Tough Feeling habang pumang-apat ang kabayong si Essential Lady.

Tumanggap din ang breeder ng nanalong kabayo ng P4,500, sinungkit ng second placer ang P1,000 habang P500 sa third sa event na suportado ng Philippine Racing Commission sa pamumuno ni Chairman Reli De Leon). (Elech Dawa)