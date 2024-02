Ilang netizen bina-bash ‘yabang’ ni Angel Canino

PAMBIHIRA ang naging tapatan ng University of Santo Tomas (UST) at De La Salle University (DLSU) Lady Spikers na nauwi sa dikdikang fifth set na panalo ng Golden Tigresses, 25-18, 25-23, 14-25, 16-25, 15-12, niyong Linggo para sa magkahalong emosyon ng bawat panig, subalit tila nauwi sa isang kontrobersiya ang laro matapos magkalabasan ng maanghang na salita at bangayan sa social media ang mga fan ng bawat koponan.

Matindi ang ipinamalas na laro ng bawat player na nagbigay sa Golden Tigresses ng malinis na 3-0 kartada upang maagang hawakan ang liderato ng 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament, kasunod ng inilabas na laro nina Jonna Perdido na kuminang sa 24 points mula sa 21 atake at tatlong blocks kasama ang limang receptions, katulong si super-rookie Angge Poyos na bumanat sa mahalagang bahagi ng fifth sa kabuuang 22 puntos mula sa 20 atake at tig-isang ace at blocks kasama ang limang digs.

Todo rin ang ipinakitang laro ni reigning Rookie-MVP Angel Canino matapos bumanat ng game-high 28 puntos mula sa 24 atake, tatlong blocks at isang ace kabilang ang walong digs at tatlong receptions.

Nagresulta ito sa ‘hyperventilation’ kay Canino na nadismaya rin sa kinalabasan ng laro matapos ang pambihirang paghahabol sa 3rd at 4th set.

Nahaluan ng matinding asaran a murahan sa social media na may kaugnayan kay Canino matapos batikusin ang ipinakitang pangmamaliit at pag-swag umano nito sa laro laban sa ilang manlalaro ng Golden Tigresses na nagresulta sa hindi magandang palitan ng pananalita ng bawat netizens.

Ilan sa mga ito ang nagsabing ‘iyakin’ ang mga manlalaro ng La Salle higit na ang pagdiin sa 5-foot-11 spiker mula Bacolod City, tinukoy ng mga netizen ang pag-staredown umano ng 20-anyos na outside hitter sa butata nito sa atake ni Renee Penafiel, gayundin ang mga ‘swag’ nina Amiel Provido at two-time Best middle blocker Thea Gagate.

Mas naging mainit ang isyu nang mag-post ang isang @jptmendezmd sa socmed na ikinagalit ng in@ ni Angel na si Sol Canino matapos ilabas ang mga salitang, “Basta mayabang di talaga nananalo! HAHAHAHA tongue *na mo Ang*l C*nino. Pakayabang mo kasi hahahahahahaha!” na sinundan pa ng mensahe nito na, “Yabang yabang mo kaninang 3rd and 4th set tas ngayon iyak iyak ka HAHAHAHAHA ano na? HAHAHAHAHAHA bwak bwak bwak!”

Hindi naman napigilan ng magulang ni Angel na sumagot sa naturang post, “With all due respect [p, lahat po tayo mataas ang emotion because of the game but this does not give you the right to curse my daughter. You don’t even have the slightest idea what my daughter is going through. God bless you Doctor.”

Dahil rito ay nais namang mangyari ng mga tagahanga at tagasunod ng Bacolod-native spiker na iapila ang inilabas na post ng netizen sa pamunuan ng UST upang mabigyan ng aksiyon ang naturang pananalita matapos hindi magustuhan ang pagmumura nito.

Nakipagsabayan rin ng asaran sa social media ang ilan sa mga tagasunod ng UST na sinabing “Umiiyak na nga si Angel tapos umiiyak pa din kayo dito?? First time mamura??” sabi ni Jack@leebog_say0, na sinagot naman ni mimi@aerdanation ng, “Still doesn’t give anyone to the right to curse a player.”

(Gerard Arce)