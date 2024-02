Iba’t ibang sakit posibleng dumapo sa El Nino

Iba’t ibang sakit ang posibleng dumapo at lumaganap dahil sa El Niño phenomenon.

Ayon sa isang eksperto, sinabi kamakailan ng Philippine College of Physicians President at infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante na ang mga karaniwang sakit sa panahong ito ay mga sakit na dala ng pagkain at tubig tulad ng typhoid fever, salmonella, shigella at hepatitis A.

Posible rin ang bacteria, viral at parasitic na impeksyon tulad ng amoebiasis.

Sinabi pa ni Solante na ang mga sakit na dala ng vector tulad ng dengue at malaria ay karaniwan din sa panahon ng El Niño.

Kasabay nito ay nagpaalala rin si Solante sa heat stroke lalo na sa mga senior citizen. Ang mga sintomas ng heat stroke ay sakit ng ulo, pagkahilo, hypertension at hirap sa pagtulog.

Para makaiwas sa heat-related condition, pinayuhan niya ang publiko na uminom ng walo hanggang 12 baso ng tubig, magsuot ng mga damit na may magaan na tela at umiwas sa sikat ng araw.