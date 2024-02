GM Joey Antonio kampeon sa Bayanihan Rapid Chess

NAGKAMPEON si GM Rogelio “Joey” Antonio, Jr. habang kinapos naman si WGM Janelle Mae Frayna sa katatapos lang na Bayanihan Chess Club FIDE-Rated Open Rapid Chess Tournament na ginanap sa Rockwell sa Katipunan Avenue, Quezon City nitong Linggo.

Nakalikom si Antonio ng 5.5 points sa event na ipinatupad ang six rounds Swiss Dystem at may time format na 15 minutes plus five seconds increment.

Nag-uwi si Antonino ng P1,500, kasama ang isang Amador Inlayo, ang “Monalisa 2.0” art painting na nagkakahalaga ng P15,000, Genesis Xyngular product, Axe Brand Universal Oil at gold medal.

Nagtala muna ng dalawang sunod na panalo si Antonio sa round 1 at 2 bago nakipaghatian ng puntos kay IM Barlo Nadera sa third round.

Nakipagsiksikan naman si Frayna sa six-way tie sa 11th place, matapos idaan sa tiebreak points ay lumanding siya sa 14th. (Elech Dawa)