MAPAPANOOD na rin ng mga Pinoy sa US at United Arab Emirates (UAE) ang pelikulang “GomBurZa” ngayong Pebrero.

Ayon sa Jesuit Communications at sa Facebook page ng pelikula, nagsimulang mapanood sa US ang Metro Manila Film Festival (MMFF) 2023 second best picture noong Pebrero 23 samantalang sa Pebrero 29 naman ito dapat abangan sa UAE.

Matatandaang gumawa ito ng ingay noong una itong ipinalabas sa bansa noong Disyembre dahil sa pagkapanalo ni Cedrick Juan bilang Best Actor at Best Director naman para kay direk Pepe Diokno.

Umiikot ang kwento sa tatlong pari na sina Fr. Mariano Gomez (Dante Rivero), Fr. Jose Burgos (Cedrick Juan) at Fr. Jacinto Zamora (Enchong Dee) na nakipaglaban para sa pantay na karapatan ng mga kura seglares sa gitna ng pag-usbong ng sekularisasyon sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila.

Bukod sa Best Actor at Best Director, nag-uwi din ng award para sa Best Sound, Best Production Design, Best Cinematography, Gatpuno Antonio Villegas Cultural Award, ang pelikula.

Hinangaan din ito dahil sa pagsasalarawan ng isang importanteng bahagi ng kasaysayan ng bansa.

Ang Jesuit Communications at MQuest Ventures ang nag -produce ng nasabing pelikula.