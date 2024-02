Makalipas ang tatlong dekadang tagumpay sa Amerika, panahon na para makatulong sa mga kababayan niya sa Pilipinas.

Iyan ang hangarin ni Marge Ordiales-Martinez, CEO ng CSI Professionals Inc., isa sa mga nangungunang employment at immigration company sa Southern California sa Amerika.

Nagbalik-bansa kamakailan si Martinez para pangunahan ang pre-launch ng CSI-MHO Global Foundation Inc. (CMGFI).

“This is high time for us to give back to the community after being able to exist in the industry for more than three decades now,” ayon kay Martinez.

Layon ng foundation na makatulong sa pagpapagamot ng mga batang may sakit, gayundin sa edukasyon ng mga kabataang kapos sa pinansyal ngunit nagpupursige sa pag-aaral.

Ang yumaong ina ni Martinez na si Doktora Norma Huvilla-Ordiales ang inspirasyon niya sa pagtatatag ng foundation.

“The foundation is dedicated to advancing the well-being of children and their families on a global scale,” dagdag pa ni Martinez.

Dumalo sa pre-launch event si Dr. Marita Andaman-Rillo, chairperson ng St. Dominic College of Asia (SDCA) na matalik na kaibigan ng ina ni Martinez. Kabilang ang SDCA sa mga kinukunsiderang maging bahagi ng humanitarian initiatives ng CSI-MHO Foundation sa Pilipinas.

Kasabay ng pagtatatag ng foundation ang planong expansion ng CSI Professionals Inc. para makapaghatid serbisyo na rin sa Pilipinas.

“In addition to its local initiatives, the foundation is poised to extend its reach to the Philippines, aligning its goals with the upcoming expansion of CSI Professionals,” ayon kay Martinez.

Taong 1993 nagsimula ang CSI sa Chicago, Illinois. 1995 nang magtatag ito ng tanggapan sa Los Angeles, California. Ang headquarters nito ngayon ay nasa Glendale, California, sa prominenteng Brand Boulevard.

Daan-daang kliyente na, kabilang ang mga Pilipino, ang natulungan ng CSI Professionals Inc. na makamit ang kanilang American dream.