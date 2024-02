Ipinagtanggol ni House Deputy Speaker at Quezon Rep. David Sua­rez ang desisyon ng House Committee Legislative Franchises na isyuhan ng subpoena si Pastor Apollo Quiboloy upang dumalo ito sa hearing kaugnay ng umano’y paglabag ng Sonshine Media Network International (SMNI) sa prangkisa.

Binanggit ito ni Suarez bilang reaksyon sa hirit nina Senador Robin Padilla at Francis Tolentino na kasuhan na lamang si Quiboloy sa halip na piliting dumalo sa pagdinig ng mga komite ng Senado at Kamara upang matiyak umano na magiging patas ang laban.

“I think we need to respect the legislative processes of both the Senate and the House. It is the prerogative of the committee to determine and to invite resource persons so that proper legislations can be enacted,” depensa ni Suarez sa press briefing nitong Lunes.

“Meron po kasing usapin doon sa ownership at ang lumalabas doon sa Swara Sug, si Pastor Apollo Quiboloy ay tumatayong may-ari nong Swara Sug. But apparently nagkaroon ng pagbabago sa ownership, kaso lang hindi maayos na maipaliwanag ng mga representatives ng SMNI kung papaano po nangyari ito,” paliwanag pa nito.

Sinabi ni Suarez na nabigo ang mga kinatawan ng SMNI na masagot ang mga tanong ng mga kongresista kaugnay ng kuwestiyon sa pagmamay-ari ng SMNI.

“So pagdating naman po doon sa sinasabi ni Senator Padilla, ni Senator Tolentino, hindi naman po dapat umuwi sa kasuhan kung wala namang krimen at kasalanan, ‘di ba?” tanong ni Suarez.

“Ang hinahanap lang po ng komite ng franchise, pumunta po siya dito para sagutin po ‘yong katanungan ng mga miyembro ng komite ng franchise, wala naman po tayong pinag-uusapan na kaso, so bakit natin kailangang dalhin sa korte?”

“Ang issue lang po dito ay pumunta po siya dito dahil inimbitahan po siya, sinubpoena po siya para maipaliwanag niya po ‘yong problema no’ng Swara Sug at no’ng SMNI sa Mababang Kapulungan,” dagdag pa nito,” giit pa niya. (Billy Begas/Eralyn Prado)