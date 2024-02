Hindi kokontra si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte sa pag-amiyenda sa Konstitusyon basta masigurong hindi makikinabang ang mga incumbent official sa gagawing pagbabago.

Ito ang inihayag ng dating presidente sa ginanap na candle light prayer rally sa Cebu City nitong Linggo ng gabi kung saan sentro ng aktibidad ang isyu sa pagbabago sa Konstitusyon.

Ayon sa dating presidente, hindi siya tututol sa Charter change basta masigurong hindi mananatili sa termino ang mga nakaupong opisyal ng gobyerno, kabilang na rito si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Binigyang-diin ni Duterte na hinalal si Pangulong Marcos Jr. para sa isang termino kaya dapat hanggang anim na taon lang ito.

“Cha-cha ok. Basta si Marcos mag-commit siya sa mga tao na hindi siya tatakbo ulit. There’s really no problem, you do not have to convince me with anything. Except that, it should not be a right for those who are incumbents including the President. Pati si Marcos, President sabihin ko sa kanya: “Mr. President, you were elected under a Constitution for one term of six years, be happy with that. Six years, one term only,” anang dating Presidente Duterte. (Ailleen Taliping)