Daniel Padilla balik ‘Pinas na, tutok sa negosyo

Pagkatapos ng ilang araw na pamamalagi sa Vietnam, balik ‘Pinas na si Daniel Padilla ngayong Lunes.

Kasama ni Daniel na nagpunta sa Vietnam ang ilang mga kaibigan.

Hindi lakwatsa at bakasyon lang ang ipinunta ni Daniel sa bansang iyon.

Ayon sa nanay ni Daniel na si Karla, may bubuksang negosyo sa bansang iyon ang kanyang anak.

“Apparel store ang gusto ni DJ. Meron din sa Japan,” tsika ni Karla.

Mas tutok nga ngayon si Daniel sa negosyo.

In fairness sa aktor, kahit ano pang intriga ang gawin ng mga marites kaugnay ng hiwalayan nila ni Kathryn Bernardo ay tahimik lang siya.

Hindi nga pinapatulan ni Daniel ang kahit na anong intriga.

Pati nga ang pinalabas ng iba na may babae siya sa Vietnam, hindi rin pinatulan ni Daniel.

At least, napapagod ang iba sa kagagawa ng intriga at si Daniel naman ay kikita sa mga negosyong bubuksan niya.

Bongga!