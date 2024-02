Brandon Ganuelas-Rosser may reunion sa Blackwater

IPINASA sa Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner Office ang isang trade proposal sa pagitan ng NLEX Road Warriors at Blackwater Bossing sa Pasig City nitong Lunes, Pebrero 26.

Sa panukalang transaksiyon, ibabalik ng NLEX si Brandon Ganuelas-Rosser sa Blackwater kapalit nina Ato Ular, Yousef Taha at ang unang round pick ng Bossing sa PBA Season 51 Draft.

Si Ganuelas-Rosser ay sumali sa Road Warriors noong Setyembre 19, 2022 pagkatapos ng tatlong koponan na trade na kasama rin ang TNT Tropang Giga.

“We extend our heartfelt gratitude to Brandon for his unwavering dedication and contributions during his three remarkable conferences with NLEX,” sabi ni NLEX Road Warriors team governor Ronald Dulatre.

“His time as a Road Warrior will forever be cherished, and we wish him the best of luck with his next team. Brandon will always hold a special place in the NLEX family.”

Si Ganuelas-Rosser, na bumanat ng kabuuang 28 laro kasama ang Road Warriors, ay nag-average ng 8.4 puntos at 3.6 rebounds sa 2023-2024 PBA Commissioner’s Cup.

Ang NLEX ay kukuha ng dalawang malalaking tao upang palakasin ang frontline nito kina Ular at Taha.

Si Ular, na may taas na 6-foot-5, ay nagmula sa Tarlac City at naging miyembro ng PBA Season 47 All-Rookie Team, samantalang si Taha, na may taas na 6-foot-8, ay 12 -taong beterano ng PBA.

Ang palitan ay nakabinbin pa rin ang pag-apruba ng liga. (Lito Oredo)