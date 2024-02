Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang dalawang mahalagang batas nitong Lunes na layong maprotektahan ang karapatan at maisulong ang pagpapaunlad ng mga malikhaing gawa ng mga Pinoy, pati ang benepisyo sa mga Octogenarian at Nonagenarian.

“Today, it’s my honor to sign into law two bills, which do not only honor two key sectors of society, but mandate measures that protect their rights and promote their development,” wika ni Marcos sa kanyang talumpati nang pirmahan ang dalawang batas sa Ceremonial Hall, Malacañan Palace nitong Lunes.

Kabilang sa nilagdaan ng pangulo ay ang Republic Act 11981 o ang Tatak Pinoy (Proudly Filipino) Act, at RA 11982, na magkakaloob ng benepisyo sa mga Octogenarian at Nonagenarian.

Sa ilalim ng Tatak Pinoy (Proudly Filipino) Act, palalakasin dito ang inclusive economic growth at pag-unlad ng bansa sa pamamagitan ng paghikayat, pagsuporta at pagtulong sa produksyon at pag-alok sa mga lokal na produkto at serbisyo upang mapataas ang diversity, sophistication at kalidad ng mga domestic enterprise na kayang makipagsabayan sa produkto ng ibang bansa.

“Each of these laws encapsulates the merits that the Bagong Pilipinas upholds toward building a strong nation. For example, the Tatak Pinoy Act is about investing in Filipino competence and talent. That genius and gift must be supported, not by ex-hortation alone but by true, tangible support,” wika ni Pangulong Marcos.

Binanggit pa ng pangulo na ang Tatak Pinoy ay higit pa sa branding dahil mabibigyan ng insentibo ang mga lokal na produkto na karapatdapat bibitbitin ang “Made in the Philippines” trademark, na nagpapakita ng pagi¬ging malikhain at abi-lidad ng mga Pinoy worker.

“It is about creating products and services of the highest quality, because Tatak Pinoy is also about excellence, and as a seal of great workmanship, it must only be applied to those that meet this high standard. As such, we shall give preference and priority to our products,” sabi pa ni Marcos.

Samantala, sa RA 11982, sinusugan dito ang RA 10868, o ang Centenarians Act of 2016, upang mabigyan ang mga Pilipino, naninirahan man sa Pilipinas o sa abroad, ng P10,000 kapag sila ay umedad ng 80, 85, 90 at 95.

Ipinaliwanag din ng Pangulo na ang pagpapalawak ng coverage ng Centenarians Act ay bilang pagkilala sa katangian ng mga Pilipino at sa kultura sa Pilipinas na ipinapakita ang kanilang kabaitan at pagiging matulungin sa mga nakakatanda.

“We do, after all, stand on the shoulders of these giants,” wika ni Pangulong Marcos.

“But they deserve more than cash in an envelope. What they should get is a support infrastructure that every society owes to its greying population. There were already close to 10 million seniors two years ago … But as this demographic enlarges, the societal facilities that attend to them should be expanded as well,” dugtong pa ng Pangulo.

Pinuri rin ni Pangulong Marcos ang Senado at Kamara de Representantes sa pagkakapasa ng naturang batas.