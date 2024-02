Andrea Brillantes pinaiyak, niregaluhan ng motor 2 helper

Nagparamdam na rin si Andrea Brillantes sa pagiging generous sa mga kasama sa bahay. Idol nga niya si Ivana Alawi!

Sabi nga niya, walang masama kung alagaan mo ang mga taong nag-aalaga sa iyo. Na iparamdam mo ang pagmamahal sa kanila.

At heto na nga `yon, naisipan niyang bigyan ng motor ang mga helper niya, na kasama na niya kahit noong bata pa lang siya.

“I’m not doing this for content lang! Naisip ko lang i-film ko na lang, para ‘pag binalikan namin,” sabi niya.

Chika pa ni Andrea, hindi talaga siya sanay sa mga ganitong content, at kung ano-anong paraan nga ang naisip niya sa kung paano ibibigay ang motor sa dalawang helper niya.

“Hindi talaga ako maalam sa ganitong content. Naisip ko lang na i-film dahil baka matuwa rin kayo, makapag-inspire ako sa mga tao riyan, na to take care of your helpers,” sabi pa ulit ni Andrea.

Unang naisip ni Andrea na style sa pagbigay ng motor sa isang helper niya ay kunyari nabangga siya, magpa-panic ang helper niya, na ang motor na nakabangga sa kanya ay ‘yun din ang motor na ibibigay niya.

“Pero naisip ko, hindi magandang example,” say ni Andrea.

Kasunod na naisip nga niya ay kunyari may lakad siya, na nagmamadali siya, pero may nakaharang na motor sa likod ng kotse niya, kaya hindi sila makaalis.

At `yun nga, nagtanong-tanong ang helper kung kaninong motor `yon, at doon nga niya in-announce na regalo niya ‘yon sa naturang helper.

At siyempre, naiyak ang helper nang malaman niyang para sa kanya ang motor na `yon.

At sa kasunod na araw naman ay ang isa pang helper ang binigyan niya ng motor, na dinaan pa rin niya sa prank. Simpleng prank lang ang ginawa niya, dahil ayaw na raw niyang masaktan ang naturang helper na nakaramdam nga ng inggit dahil pakiramdam niya ay dinedma siya sa regalo. At `yun na nga, hagulgol din sa iyak ang naturang helper.

Well, bongga naman, ‘di ba?

At least, may mga artista na tulad ni Andrea, na dinadaan man sa prank, o nilalabas sa YouTube channel nila ang ganap, pero nagpapaligaya naman.

“Next na ibibigay ko sa kanila house and lot. Sana umabot ako sa ganun!’ sabi pa ni Andrea.

Bongga! (Dondon Sermino)