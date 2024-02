Alexa most beautiful para kay KD

Kinabog ni Alexa Ilacad ang mga winners ng Miss Universe dahil siya raw ang ‘most beautiful woman in the world’ para kay KD Estrada.

Ngayong araw na ito (February 26) ang 24th birthday ng Kapamilya actress at si KD nga ang isa mga naunang bumati sa kanya.

“If you could see yourself through my eyes, you would love yourself in every kind of way. Happiest birthday to you, @alexailacad (with white heart emoji), the most beautiful woman in the world,” ang nakakakilig na birthday greeting ni KD.

Hindi nga nabigo ang KDLex fans sa mga nakakakilig na paandar ni KD sa kanyang nililigawan at dagdag pa riyan ang video reel na pinost niya kung saan mapapanood ang montage ng pag-video niya kay Alexa habang kumakain, gumagala sa mall, date nila, at ang vacation nila sa Japan.

Tears of joy ang nararamdaman ng birthday girl dahil sa eleven crying emojis na naging reply niya sa post ni KD.

Dagdag na comment pa niya, “I’m so lucky to be loved by you. Thank you so much.”

Maliban sa kilig ay marami rin ang na-touch at naging emotional sa touching message ni KD kay Alexa.

“I’m happy you found the man of your dreams, Lex. Stay happy and in love always. Love you! Happy birthday,” sey ng isang netizen.

Pinost naman ini Alexa ang reel ng kanyang birthday salubong kasama ang mga mahal niya sa buhay gaya ni KD na may dalang bouquet ng flowers at regalo.

Sey ni Alexa sa kanyang birthday post, “Living my best life. Last night’s surprise birthday salubong was the most special one yet. Thank you, thank you, thank you.. #24.”

Binati rin siya ng mga kapwa niya artista gaya nina Marlo Mortel, Karen Bordador, Kakai Bautista, at Vina Morales.

Happy birthday, Alexa! (Byx Almacen)