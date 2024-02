Tatlong kompanya lamang ang pinahintulutan ng Department of Transportation-Technical Working Group (DOTr-TWG) na sumali sa Motorcycle Taxi (MC Taxi) Pilot Study.

Ito ang isiniwalat ni Atty. Ariel Inton, Founder of Lawyers for Commu­ters Safety and Protection.

Ayon kay Inton, naglabas si DOTr-TWG chairperson Teofilo Guadiz ng liham na may petsang February 1, 2024 na nagsasaad na ang Angkas, Joyride at Move It lamang ang partisipante sa Motorcycle Taxi Pilot Study.

Inetsapuwera ng DOTr-TWG ang Grab Philippines dahil sa “backdoor entry” nito sa industriya. Dahil dito, kumabit ang Grab sa Move It sa pag-asang makapasok sa industriya.

Ayon kay Inton, dapat pairalin ang desisyon ng DOTr-TWG na tatlong kompanya lamang ang pahihintulutan sa MC Taxi Pilot Study at hindi dapat pahintulutan ang foreign-owned company na makapasok sa app-based transportation system ng bansa.

Kinuwestiyon din nito ang pahayag ni Grab Philippines COO Ronald Roda na makakatanggap ng regulatory approval ang kompanya. Kamakailan lamang ay bumisita sa Malacanang ang mga opisyal ng kompanya at nakaharap si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Maging si John Jay Chan, convenor ng National Union of Food Delivery Riders, naalarma siya at hindi natutupad ang kautusan ng departamento ng transportasyon, at nakuha pang ipangalandakan ng Grab ang diumano’y koneksiyon nila sa Malacanang.