Vic Sotto priority pamilya

Masaya at proud na flinex ni Pauleen Luna sa social media ang ilang mga ganap mula sa ‘Family Day’ ng school ng panganay na anak na si Tali Sotto!

Sa mga larawang shinare ni Poleng ay mababakas ang kasiyahan sa mukha ni Tali.

Bukod kasi sa actress-TV host ay kasama rin ni Tali ang tatay niyang si Vic Sotto sa school event nila.

Kaya pala kahit may event na sinelebrate sa ‘Eat Bulaga’ noong Sabado ay no-show si Bossing Vic.

Panay pa nga ang hanap kay Bossing Vic ni Lola Belen, ang AI character sa ‘EB’ na nagdiwang ng kanyang 75th birthday sa noontime show ng Legit Dabarkads.

Wala naman kasing sinasabi ang hosts ng ‘EB’ na sina Tito Sotto, Joey de Leon, at iba pa kung nasaan si Bossing Vic habang hinahanap ni Lola Belen (na ginagampanan ni Wally Bayola).

Actually, nag-expect ang viewers na magpapakita ang comedian-TV host-producer bago matapos ang show para i-surprise si Lola Belen, pero natapos ang noontime show na no show si Bossing Vic.

Tapos na ang ‘Eat Bulaga’ nang i-post ni Pauleen ang photos na kuha nilang tatlo ng kanyang mister at anak at doon lang nagka-idea ang viewers at netizens kung bakit wala sa ‘EB’ para makipag-celebrate kay Lola Belen ang isa sa main hosts ng noontime show.

Family first nga ang motto ni Bossing Vic! Siyempre sa mga ganoong event sa school ni Tali ay kailangan talagang samahan niya ang anak. Family Day activity nga naman iyon sa school kaya dapat complete ang parents ni Tali, ha!

Ang loyal viewers naman ng ‘EB’ ay naiintindihan na kailangang puntahan ni Bossing Vic ang event na iyon sa school ng anak.

Anyway, may netizens na nagbiro na hindi pa rin daw umaalis ng studio si Lola Belen noong Sabado at hinihintay si Bossing Vic at ang ipinangako nitong surprise!

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)