SA kauna-unahang pagkakataon, inilunsad ang Ube Festival sa Melbourne, Australia na dinaluhan ng libo-libong Pinoy.

Ang naturang festival ay may temang, “Colour Our World Purple: An Ube Festival in Melbourne” na naglalayong payabungin at palaguin ang ube upang maipakilala ito sa mundo.

Ayon sa Department of Foreign Affairs (DFA), naisakatuparan ito dahil sa kolaborasyon ng Philippine Consulate General – Melbourne, Australian Filipino Community Services, Filipino Chefs Association of Victoria at mga volunteer.

“With the Ube Festival, we are raising awareness of Filipino culinary and cultural traditions, encouraging exploration of other Philippine ingredients, enhancing and boosting the visibility of Filipino chefs, food supplies, and businesses in Victoria and beyond,” ani Maria Lourdes M. Salcedo, PH Consulate General sa Melbourne.

Kabilang sa mga tampok na aktibidad sa nasabing event ang parada, cooking contest, mga cultural performance at syempre ang pagtikim ng mga putahe na may sangkap na ube. (Moises Caleon)