Suporta ni Andrea Brillantes kay JK Labajo, huwag haluan ng malisya

Very supportive si Andrea Brillantes sa kaibigang si Juan Karlos Labajo!

Isa kasi sa performers sa unang araw ng Bobapalooza Music and Arts Festival si Juan Karlos noong Sabado (February 24) sa Filinvest City Events Grounds.

Kita sa mga post ng mga netizen na andoon sa event at enjoy na enjoy si Andrea sa performance ng kaibigan.

Pinost din niya sa kanyang Instagram story ang labas-litid performance ng ‘Ere’ singer at sinabi niya sa caption na, “I’m so proud of this guy!!!”

Malalim na talaga ang friendship ng dalawa dahil bata pa nga lang ay nagsama na sila sa teleseryeng ‘Hawak Kamay’ na nasundan ng 2015 version ng ‘Pangako Sa ‘Yo’ at last year nga ay muli silang nagsama sa teen drama series na ‘Senior High’.

So huwag haluan ng intriga, malisya ang pagsuporta ni Andrea kay Juan Karlos, ‘noh?!

Samantala, Hindi lang sa performance ni Juan Karlos nag-enjoy si Andrea, pati na rin sa performance ni Rico Blanco ay na-happy ang Kapamilya young actress.

Shinare nga rin niya sa kanyang Instagram story ang pagkanta ni Rico Blanco ng hit song nito na ‘Your Universe’.

Sey ng Andrea sa caption, “One of my favourite OPM songs!! Napanood ko na live.”

Hindi lang sa panonood ng live performance ni Rico ang pagpapaka-fan girl ni Andrea, nagpapa-pic din siya sa singer, pero ‘yun nga lang, blurred naman.

“Fan girl moment. Kahit blurred, it’s okay huhu omg,” sey niya sa kanyang caption.

In all fairness kay Andrea, talagang ini-enjoy niya ang pagiging single and independent at kaya niya maging masaya kahit walang dyowa.