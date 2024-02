Binalaan ni Commission on Elections (Comelec) Chairman George Garcia ang mga aspirante sa 2025 national at local elections na huwag pumatol sa sindikatong nanghihingi ng pera kapalit ng magaan na panalo umano sa darating na halalan.

Ayon kay Garcia, namonitor nila na may mga indibiduwal ang gumagala sa Luzon at Mindanao at ibinibida sa mga ka-kandidato na may kilala sila sa Information Technology Department ng Comelec na kayang ipanalo sila sa darating na halalan pero kailangang magbayad ng malaking halaga na ang iba ay umaabot sa P100 milyon.

“Sa mga kakandidato, whether incumbent o hindi, may kumakalat po ngayon na mga sindikato na umiikot na kaya daw nila kayong panalunin in a matter of minutes. Kahit daw kayo’y pumikit na at hindi na mangampanya at hindi na mag-ikot-ikot ay panalo na,” wika ni Garcia sa interview ng DZBB nitong Linggo.

“Ang strategy ng mga ‘yan ay magpapa-advance kasi ‘yong kabila, ‘yong kalaban ninyo ay gusto na magbayad nang buo. ‘Eh siyempre mas pabor kami sa inyo, eh baka puwede mag-advance ka na dahil kayo ang napipisil namin na dapat na mayor dito.’ Sabihin na nag-advance ka ng P10 milyon tapos umaasa ka na wala na, sitting pretty, eh natalo ka ngayon. Oh, papaano mo hahanapin ang mga tao na ‘yon?” kuwento pa ng Comelec chief.

Aniya, nakipag-ugnayan na sila sa National Bureau of Investigation (NBI) na siyasatin ang kanilang natuklasan.

Nangako rin ang Comelec na makikipagtulungan sa NBI para makasuhan ang mga miyembro ng sindikato oras na sila ay maaresto na.

“Sana kapag ‘yan lumapit sa inyo, arestuhin ninyo agad at tutulong kaming i-prosecute ang mga ta-ong ‘yan,” giit ni Garcia.